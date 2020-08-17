Элиста, , 09:35 — REGNUM В Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении семерых подростков. Их обвиняют в вымогательстве, хулиганстве, грабеже и причинении вреда здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как следует из материалов уголовного дела, все преступления были совершены в Элисте. Так, вечером 4 октября 2019 года двое подростков неподалёку от общежития Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа на улице 8 Марта вымогали у двоих подростков деньги. На отказ ответили насилием. В ноябре 2019 года пятеро подростков в одном из кафе на улице Ипподромной избили незнакомца. В декабре 2019 года трое несовершеннолетних злоумышленников избили охранника одного из продовольственных магазинов на улице 8 Марта, разбили стеклянную дверь. В марте 2020 года 16-летний подросток похитил из этого магазина алкоголь.

В ходе расследования уголовного дела показания дали более 20 свидетелей, были проведены необходимые судебные экспертизы. Материалы уголовного дела переданы в суд.