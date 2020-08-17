Екатеринбург, 17 августа 2020, 09:14 — REGNUM Обильные осадки усложнили движение на улице Шефской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
Ночью в Екатеринбурге прошёл дождь, улицу затопило дождём. Некоторые автомобили даже заглохли из-за высокого уровня воды на дороге, образовав пробки.
Горожане сообщают, что ливнёвки не справляются с поступающей водой, улица тонет после каждого ливня. В связи с ремонтом там приостановлено движение трамваев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти запретили парковаться на Шефской, чтобы улучшить пропускную способность улицы.
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