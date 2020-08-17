* запрещённая в России организация

Могадишо, , 09:18 — REGNUM Американо-сомалийские войска при поддержке сил Африканского союза (АС) взяли под контроль стратегическую базу боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе Нижний Шабель, освободив при этом десятки детей. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на сообщения местных жителей и официальных лиц.

Город Кунтуварей на юго-западе Сомали, расположенный в 208 километрах от столицы страны, Могадишо, уже много лет является стратегической базой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили репортеры.

«Национальная армия Сомали при поддержке подразделений миротворцев Африканского союза взяла под контроль стратегический город боевиков», — заявил Исак Али Субаг, министр безопасности региона.

Субаг добавил, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовала этот город в качестве базы для нанесения ударов по городам и поселкам региона, контролируемым сомалийским правительством.

«Боевики использовали город как военную базу, с которой они организовывали нападения в других частях региона, а также управляли судами, в которых они взимали налоги и выносили другие несправедливые приговоры», — сказал он.

По словам представителя сомалийского военного командования, после захвата города объединенные войска, проводившие обыски по домам, освободили 33 ребенка.

«33 спасенных ребенка содержались в городском центре, управляемом «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они сказали нам, что их насильно забрали у родителей», — сказал полковник Исмаил Абди Малин правительственному военному радио.

В прошлом боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли контроль над несколькими городами, однако они по-прежнему контролируют обширные территории в сельских районах и в крупных городах, включая столицу Могадишо.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.