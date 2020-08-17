Уфа, , 09:22 — REGNUM Ситуация, сложившаяся на Куштау, является стопроцентой недоработкой руководства Башкирии. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительства.

По его словам, это является недоработкой администрации главы региона, поскольку нужно изучать мнение местных жителей, понимать их и знать в чем они нуждаются. Это недоработка и промышленного блока республики, чиновники которого должны более внимательно смотреть перспективы работы предприятия и заниматься им, добавил он.

Хабиров также отметил, что сложившаяся ситуация является недоработкой и всех глав муниципальных образований, поскольку на митинге были очень разные люди с разных районов Башкирии. И многие граждане собрались там из-за того, что чувствуют невнимание к ним властей. Причем это обычные не богатые люди, которые приехали на простеньких машинах. Поэтому главам муниципалитетов необходимо посмотреть, что происходит: может где-то ребята молодые ходят без работы. Кроме этого, нужно посмотреть и по обеспеченности жильем, потому, что из-за этого они не могут создать семьи.

Хабиров отметил, что он для себя сделал урок: из-за коронавируса власть оказалась отделена от людей, поскольку полгода с людьми напрямую не работала. При этом работать с людьми нужно не сидя в кабинетах, а выходить к ним, потому, что люди говорят правду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во время столкновений в Куштау пострадали как местные жители, так и сотрудники полиции. 16 августа Радий Хабиров встретился в экоактивистами. В результате было решено создать Координационный совет для решения вопросов по Куштау.

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