Сочи, Краснодарский край, 17 августа 2020, 09:00 — REGNUM Самолёт рейса Москва — Анталия совершил экстренную посадку в Сочи, сообщает «Красная весна» со ссылкой на представителей аэропорта.
Инцидент произошёл 17 августа. Лайнер следовал из столичного аэропорта «Внуково» в турецкую Анталию.
«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — цитирует издание информацию представителей аэропорта.
Пассажирку госпитализировали в больницу в Адлере.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Чечни станут доступнее курорты Черноморского побережья. Из аэропорта Грозный в Сочи запущены прямые авиарейсы.
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