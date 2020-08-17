Ростов-на-Дону, , 08:56 — REGNUM В Ростовской области полицейские отыскали двух пропавших подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

О пропаже детей сообщили две жительницы города Шахты. По информации матерей, 13-летние дочь и сын не вернулись с прогулки. Поиски родителей к успеху не привели. Сотрудники полиции нашли школьников на дачных участках, куда дети ушли гулять.

Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. С родителями и детьми проведена профилактическая беседа.