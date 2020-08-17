Иркутск, , 08:51 — REGNUM Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудниками Иркутской и Сибирской таможни, при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность группировки, которая незаконно отправила за рубеж более 25 тыс. кубометров пиломатериалов на 200 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны трое подозреваемых.

Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали у частных лиц крупные партии древесины, перерабатывали ее в пиломатериал и направляли за границу, предоставляя в таможенные органы РФ подложные документы о приобретении леса. В мае и августе 2020 года следователем следственной части СО Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ. В последующем уголовные дела были соединены в одно производство.

При проведении обысков по местам их проживания и на пунктах отгрузки товара обнаружены и изъяты компьютерная техника, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2019 год общий объем добычи чёрных лесорубов в Приангарье за 2019 год составил рекордные 441 644,9 куб. м. Наиболее известное уголовное дело, связанное с масштабными рубками, возбудили в 2019 году. Главным обвиняемым стал теперь уже экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Его арестовали за то, что он доподлинно знал о незаконности вырубки деревьев в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.

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