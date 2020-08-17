с. Мамонтово, , 08:28 — REGNUM Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю сообщает некоторые существенные подробности ДТП, произошедшего на 265 километре автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» в пяти километрах от станции Мамонтово.

ДТП на 265 километре автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Смертельное ДТП на 265 километре автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Предварительно установлено, что авария произошла после того, как неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны города Рубцовска в сторону Барнаула, совершил выезд на встречную полосу, где и столкнулся с Renault Midlum.

«Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы для оказания помощи пострадавшим и осуществления организации дорожного движения. В результате ДТП находящиеся в салоне автомобиля ВАЗ-2107 мужчины: 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых не установлены, от полученных травм скончались на месте», — отметили в полиции.

ДТП на 265 километре автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан»: пятеро погибших Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Также известно, что водитель грузовика получил ушибленные раны голени, не госпитализирован.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 17 августа: водитель автомобиля ВАЗ-2107, в котором находились четверо пассажиров, врезался в грузовой автомобиль Renault. Удар был такой силы, что тела всех, находившихся в легковом автомобиле, удалось вытащить только после вскрытия кузова.

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