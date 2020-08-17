Чита, , 08:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 17 августа, зафиксировали только 10 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек.

Общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4323 человека, из них 4000 вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Забайкалье было выявлено 13 новых носителей SARS-CoV-2. За это же время выписаны 23 человека.

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