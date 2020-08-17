Иркутск, , 08:08 — REGNUM Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области остаётся достаточно напряженной. По данным официального сайта региона на утро, 17 августа, действующими остаются 19 пожаров, их общая площадь составляет 1367,1 га, в том числе 1275,1 га, покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 30 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 15 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения произошло одно возгорание. Причиной 44 пожаров считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятной погоды в северных районах Иркутской области действие особого противопожарного режима продлили до 1 сентября.

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