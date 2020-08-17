Красноярск, , 07:58 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», из 106 лесных лесных пожаров площадью 16 047 га, по которым в России проводились работы по активному тушению, почти половина пришлась на Красноярский край.

Накануне, 16 августа, там бушевало таких очагов площадью 11 190 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в лесах Богучанского района Красноярского края из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС был введён с 14 августа, а ещё ранее аналогичный режим установили в лесах Кежемского района.

Контролировать соблюдение требований будут инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесопожарного центра, представители полиции, МЧС и добровольная пожарная охрана. Нарушители понесут административную и уголовную ответственность.

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