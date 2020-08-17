Омск, , 07:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области остается достаточно напряженной. По данным оперативного штаба на утро, 17 августа, всего выявили 8491 носителей SARS-CoV-2, причём 103 из них добавились за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев (пять за последние сутки), а общее число жертв коронавируса в Омской области составляет уже 127 человек. Проведено 380 646 анализов на коронавирус, 1781 человек находится под домашним наблюдением врачей, 47 978 человек сняты с карантинного учета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 августа в Омской области тоже скончались пять пациентов с коронавирусом.

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