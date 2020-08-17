Кош-Агачский район, Алтай, , 07:23 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай опровергли информацию о «вспышке чумы у животных на плато Укок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в информации о заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии нет каких-либо упоминаний о вспышке чумы среди животных.

Отмечается, что единичные случая заболевания чумой людей были зарегистрированы в Кош-Агачском районе в 2014—2015 годах. Выяснилось, что среди сурков, мясо которых считается у местных жителей деликатесом, идёт эпизоотия чумы. В связи с этим в регионе был принят план по профилактике заболевания.

«Ежегодно в апреле проводится вакцинация населения района против чумы. В 2020 году привиты против чумы 18 090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе — 16 500 человек», — отметили в управлении.

В республике ввели запрет на охоту на сурков. Местные жители, а также гостиницы, турбазы и другие объекты обеспечены памятками по профилактике чумы. В ходе рейда в начале августа, как отмечается, фактов охоты на сурков выявлено не было. Кроме того, 18 августа в Кош-Агачский район выедет очередной отряд из работников противочумных институтов Саратова и Иркутска.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении чумной эпизоотии на популярном у туристов плато Укок в Кош-Агачском районе. Отмечалось, что это произошло впервые за 60 лет.

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