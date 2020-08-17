Нурлат, Татария, , 09:39 — REGNUM По подозрению в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери в отношении 44-летнего жителя города Нурлата завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР по РТ.

По материалам следствия установлено, что мужчина в марте-июне 2020 года систематически наносил побои своей 10-летней дочери. Так, в мае девочка тайком выпила купленную отцом банку сгущенки. После этого в ребенка была кинута консервная банка, которая рассекла кожу на голове. О действиях мужчины в полицию сообщила родственница.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, следственные органы Татарии возбудили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Зеленодольска, которая подозревается в регулярном истязании дочери. Поводом для издевательств становились невымытая посуда или не вовремя сделанная уборка. Не выдержав насилия, девочка переехала жить к бабушке, которая и обратилась с заявлением на жестокую мать в правоохранительные органы.

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