Кызыл, , 07:10 — REGNUM В Туве с начала года зарегистрировано 326 обращений по поводу нападений животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это существенно ниже, чем за первые семь месяцев прошлого года, когда было покусано 585 человек.

Как отмечается, наибольшую опасность заражения бешенством, представляют бродячие собаки. Именно на них, а также домашних питомцев приходится основная эпидемиологическая роль при городском типе бешенства.

«Значительная доля случаев заражения антропургическим бешенством возникает от больных кошек. В сельской местности от 5 до 25% заражений связано с лисицей или енотовидной собакой», — отметили в управлении.

За неделю с 3 по 9 августа за антирабической помощью в регионе обратились шесть человек, что втрое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике по примерным подсчётам насчитывается более трёх тысяч бродячих собак, из них половина приходится на столицу. По данным правительства, обязанный по закону отлавливать животных региональный минсельхоз не справляется с этим из-за нехватки ресурсов.

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