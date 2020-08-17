Улан-Удэ, , 06:43 — REGNUM Пожарные в Бурятии за минувшие выходные 17 раз выезжали на тушение возгораний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в результате одного из пожаров в Улан-Удэ погиб мужчина.

Огонь разгорелся в частном доме в ночь на 17 августа. К моменту прибытия первого расчёта, дом и пристрой уже горели изнутри. Огнеборцам потребовалось около 18 минут, чтобы потушить пожар.

«В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, еще один мужчина 1951 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются», — отметили в управлении.

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