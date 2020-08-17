Кызыл, , 06:37 — REGNUM В Туве следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребенка на территории Кызылской ТЭЦ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, дело возбуждено по статье «халатность».

По данным следствия, днём 13 августа трое детей купались на территории золошлакоотвода предприятия, которая не была огорожена. В результате один из них утонул.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств данного происшествия», — отметили в ведомстве.

Причины смерти ребёнка будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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