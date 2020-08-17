Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии 16 августа обнаружен в реке Лена автомобиль с водителем — машина съехала с берега в воду, следователи разбираются в произошедшем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Автомобиль оказался в воде в районе паромной переправы «Даркылах» в Мегино-Кангаласском районе.

Специалисты выехали на место происшествия, в ходе осмотра была обнаружена автомашина Toyota Сrown, внутри которой на водительском сидении находилось тело 34-летнего мужчины.

«Следственным отделом проводится процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются очевидцы, назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить причину смерти мужчины», — пояснили в следственных органах.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ртищевском районе Саратовской области погиб 8-летний мальчик, находившийся в автомобиле, который скатился в водоём. Проводится проверка по факту гибели ребёнка.