Хабаровск, , 05:28 — REGNUM В районе 64 км федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре 17 августа произошло ДТП, в котором погибли и пострадали несколько человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС по региону.

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После столкновения грузовика и легкового автомобиля, трое взрослых и один ребёнок с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Трое взрослых и один несовершеннолетний ребёнок от полученных травм скончались на месте аварии.

Восемь специалистов Амурского спасательного центра МЧС России с трудом доставали погибших и пострадавших из искорёженных машин. Также на месте ДТП пожарные смывали разлившееся топливо, чтобы не случалось возгорания.

«На месте для установления причины ДТП работают сотрудники ГИБДД и Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате ДТП в Мценской районе Орловской области 16 августа.