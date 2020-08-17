Оттава, , 05:00 — REGNUM Памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо второй раз за нынешнее лето пострадал от рук вандалов. Об этом 17 августа сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошёл 16 августа в парке города Вон, где установлена бронзовая статуя экс-премьера. Неизвестные вандалы измазали монумент белой краской и написали на постаменте ругательство.

Мэр Вона Маурицио Бевилакуа отметил, что сотрудники полиции начали розыск злоумышленников и призвал возможных очевидцев помочь в поисках вандалов. Действующий премьер-министр Канады и сын Пьера Трюдо Джастин Трюдо пока никак не прокомментировал данный инцидент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае осквернения памятника Пьеру Трюдо в городе Вон неизвестными вандалами, который произошёл в июне. Злоумышленники измазали чёрной краской лицо статуи. К расследованию инцидента подключился отдел полиции по борьбе с преступлениями, совершёнными на почве ненависти.

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