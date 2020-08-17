Могадишо, , 03:36 — REGNUM Более 20 человек погибли в результате атаки террористов на отель Elite в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 16 августа сообщило издание Somali Guardian.

Атака террористов на отель, расположенный в районе популярного пляжа Лидов, произошла днём 16 августа. Боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили подрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, на территории отеля, после чего начали штурм здания и захватили заложников.

Осада гостиницы правительственными войсками продолжалась около четырёх часов. В результате операции боевики были ликвидированы, но при взрыве и последующей атаке террористов погибли более 20 человек, ещё 35 получили ранения. По неподтверждённым данным, среди погибших могут быть высокопоставленные чиновники, в том числе сотрудники министерства обороны и министерства информации Сомали.

Отмечается, что частный отель Elite был одним из самых охраняемых объектов на территории Могадишо. Он принадлежит члену парламента и был популярен среди знаменитостей и политических деятелей Сомали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате атаки террористов на гостиницу в Могадишо.

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