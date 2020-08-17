Остин, США, , 02:25 — REGNUM Трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в американском штате Техас. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба полицейского управления в Twitter.

Нападение на сотрудников полиции произошло в Сидар-Парке, расположенном в пригороде Остина. По предварительным данным, сотрудники полиции прибыли по вызову к жилому дому.

Подозреваемый забаррикадировался в доме и ведёт оттуда стрельбу. Трое сотрудников полиции были госпитализированы с огнестрельными ранениями в местную больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное. Задержать стрелка пока не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов мужчине, пострадавшему в результате стрельбы у Белого дома.

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