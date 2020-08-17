Иерусалим, , 02:08 — REGNUM Теракт в городе Вифлееме предотвратили военнослужащие Израиля. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба военного ведомства в Twitter.

Попытка террористической атаки была предотвращена солдатами Армии обороны Израиля на территории Вифлеема неподалёку от гробницы праматери Рахили. Военнослужащим удалось засечь террориста, попытавшегося бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону святыни.

В ответ на попытку террористической атаки военнослужащие открыли огонь на поражение. Отмечается, что теракт был предотвращён, цель поражена.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке Армией обороны Израиля военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону Израиля воздушных шаров с зажигательной смесью.

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