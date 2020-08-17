Барнаул, , 01:27 — REGNUM Пять человек погибли, один получил травмы в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Алтайском крае. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

Авария произошла в вечером 16 августа в Рубцовском районе, на федеральной автотрассе А-322 «Барнаул-Рубцовск». Грузовой и легковой автомобили столкнулись на 265-м километре автодороги. К ликвидации последствий ДТП привлекались 11 спасателей и три единицы техники.

В ходе аварийно-спасательных работ и деблокировки кузова из легкового автомобиля были извлечены тела трёх мужчин и двух женщин. Водитель грузового автомобиля был госпитализирован. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Орловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области в ДТП погибли пять человек