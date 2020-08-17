Ростов-на-Дону, 17 августа 2020, 00:01 — REGNUM Очередную угрозу от анонимных злоумышленников получил международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону). Пассажиры и персонал были эвакуированы днём 16 августа.
«В 14:19 мск поступило сообщение о подозрительном предмете в «Платове». Всех попросили покинуть здание. В 14:55 мск всех запустили», — написали очевидцы в паблике «Ростов Главный».
ИА REGNUM напоминает, что ранее анонимки получили три суда в Ростове-на-Дону.
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