Багдад, , 23:17 — REGNUM В центре столицы Ирака в районе «зеленой зоны» взорвалась ракета, которую запустили неизвестные. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, взрыв произошел недалеко от зданий иностранных дипмиссий и госучреждений. Информации о пострадавших в результате ракетной атаки не поступало.

Ответственность за обстрел Багдада пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа вблизи аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу военная база США.

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