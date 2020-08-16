Клин, Московская область, , 21:44 — REGNUM Легкомоторный самолет Wilga 35, на борту которого находился один человек (пилот) совершил жесткую посадку в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.

Легкомоторный самолет Ratel.kz

По словам собеседника агентства, ЧП произошло на аэродроме Щекино в городском округе Клин.

«Пострадал пилот воздушного судна, — сказал источник. — Угрозы его жизни нет».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Малоярославецком районе Калужской области 9 августа. В результате аварии погиб пилот. ЧП произошло на посадочной площадке «Кудиново».

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