Анкара, , 16:00 — REGNUM Мужчина с 37 кг тротила, который якобы готовил крупные теракты в городах Турции, задержан на юге страны. Об этом 16 августа передает Anadolu Ajansı со ссылкой данные МВД Турции.

По последним данным, операция по задержанию злоумышленника была проведена в провинции Адана.

«Машина (в которой находился подозреваемый) была остановлена на одном из блокпостов, — отмечают журналисты. — Террорист нейтрализован».

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня сотрудники правоохранительных органов Турции задержали трех человек, обвиняемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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