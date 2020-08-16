Одесса, Украина, , 16:05 — REGNUM В центральной части города Одессы ранним утром неизвестный устроил взрыв на лестнице первого этажа многоквартирного жилого дома. Об этом 16 августа на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница дома, в котором произошло ЧП.

По словам автора поста инцидент произошел в 03:55. Неизвестный мужчина с пластиковой емкостью наполненной бензином и маслом подорвал наружную лестницу на первом этаже жилого дома №7, расположенного в исторической части города на улице Асташкина.

«Мы проснулись от взрыва. Лестница была в огне», — отметила женщина.

Совместно с соседями сверху жильцы дома пытались потушить огонь водой, однако безуспешно. Жители подъезда также из-за огня не имели возможность покинуть здание.

Ликвидировать последствия взрыва помог сосед из соседнего дома, который принес огнетушитель. По словам жительницы дома, еще немного и из-за возгорания могла взорваться газовая труба или загореться проводка.

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