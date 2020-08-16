Киев, , 14:25 — REGNUM Украинские пограничники совместно с правоохранителями Словакии ночью задержали группу нелегальных мигрантов, которые с Украины направлялись в страны Европейского Союза. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

О пребывании неизвестных лиц вблизи государственной границы пограничников оповестила сигнализационная система. На участок, где сработала сигнализация выслали группу реагирования и одновременно проинформировали словацких полицейских о времени и месте происшествия.

Правонарушителей задержали на смежной стороне. Сотрудники пограничной полиции Словакии проинформировали, что задержанные иностранцы не имели при себе документов. Однако нарушители заявили, что они являются гражданами Индии.

После установления личностей четырех задержанных, выяснения обстоятельств правонарушения и тестирования на COVID-19 их передадут украинской стороне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии задержали четырех иностранных граждан за нарушение грузино-армянской границы.