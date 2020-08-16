Новотроицк, Оренбургская область, , 11:11 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области восьмилетний мальчик стал жертвой нападения крысы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, ребёнок госпитализирован с травмами рук. По словам отца мальчика, во время прогулки во дворе сына укусила крыса.

Напомним, за пять месяцев 2020 года нападений животных пострадали 5 910 человек, в том числе 2 235 детей.

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