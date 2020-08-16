Киев, , 10:22 — REGNUM На Украине старшему офицеру Чопского пограничного отряда сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу, сообщается 15 августа в пресс-службе военной прокуратуры западного региона Украины.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

По данным следствия, данный офицер передал $4000 из ранее оговоренных $5000 руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда. Денежные средства были переданы для того, чтоб по отношению к местным жителям не создавалось препятствий для перемещения через границу табачных изделий. Планировалось, что после полуночи 28 560 пачек табачных изделий будут перебрасываться катапультой из модифицированного санитарного УАЗа через украинскую границу.

Сообщается, что по месту проживания подозреваемых пограничника и его соучастников провели обыски. Также было осмотрено предполагаемое место преступления, изъято транспортное средство и его содержимое. Были изъяты технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также иные вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Проводятся также обыски у лиц, связанных с перемещением через границу табачных изделий, а также допрашиваются свидетели. Решаются вопросы регистрации уголовных производств по статьям 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») и 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации») Уголовного кодекса Украины, избрание военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Читайте также: На Украине изъяли контрабандную партию сигарет на сумму 7 млн гривен

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пограничном с Белоруссией пункте пропуска «Новые Яриловичи» при въезде на Украину изъяли крупную партию контрабандных сигарет на сумму семь миллионов гривен.