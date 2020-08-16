Кемерово, , 08:19 — REGNUM Один из четырех горняков. Которые пострадали в результате обрушения породы на шахте «Ерунковская 8» в Кемеровской области, скончался. Об этом 16 августа сообщил источник в региональных экстренных службах.

«Да, один погиб», — приводит его слова РИА Новости.

При этом уточняется, что в пресс-службе угольной компании информацию о гибели одного из пострадавших горняков не подтвердили.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на шахте «Ерунковская 8» в Кузбассе в результате обрушения породы пострадали четыре человека. Позднее прокуратурой была организована проверка по данному факту, а следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).