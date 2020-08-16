Сочи, Краснодарский край, , 07:38 — REGNUM Мужчина, выложивший видео, где он жонглирует младенцем, держа его за ноги, установлен и найден сотрудниками полиции в Сочи. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что родители 1,5-месячной девочки были найдены в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек, где они вместе с ребёнком проживали в палатке. Ими оказались 35-летний безработный житель Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода. Молодые люди были доставлены в отдел полиции Хостинского района.

Сотрудниками полиции был проведён осмотр места проживания супругов. В настоящее время решается вопрос о возможной передаче ребёнка в органы опеки. Кроме того, следственное управление Следственного Комитета по региону инициировало вопрос об изъятии материалов проверки по данному факту из органов полиции и передаче его для дальнейшего рассмотрения, а также правовой оценки и изучения условий жизни и воспитания ребёнка для принятия дальнейшего процессуального решения.

https://www.instagram.com/p/CDyRf5fiHeo/

Напомним, видеозапись на которой мужчина в лесу размахивает младенцем, держа его за ногу и насвистывая мелодию, появилась в инстаграмм-аккаунте одного из жителей Сочи. За сутки видео просмотрели более миллиона пользователей, оставляя гневные комментарии в адрес мужчины. Полиция города Сочи начала проверку по факту публикации видео и установила личности родителей ребёнка. история привлекла внимание и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе Краснодарского края, который обвиняется в систематическом истязании и жестоком убийстве четырёхлетней девочки и её малолетнего брата.

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