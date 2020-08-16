Канберра, , 07:09 — REGNUM Любитель сёрфинга сумел защитить свою супругу от нападения белой акулы у побережья Австралии. Об этом 16 августа сообщило австралийское издание Sydney Morning Herald.

Инцидент произошёл на пляже Шелли в Порт-Маккуори, расположенном в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Пара сёрферов каталась в небольшом отдалении от берега, когда женщину атаковала трёхметровая белая акула.

Супруг женщины не растерялся, спрыгнул со своей доски и сам атаковал акулу, и нанеся ей несколько ударов вынудил отпустить жену. После этого мужчина помог супруге добраться до берега и вызвал подмогу.

В результате нападения морского хищника женщина получила рваные раны на ноге и была госпитализирована в больницу Ньюкасла. Пострадавшей была сделана операция, в настоящее время её состояние оценивается как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 20-летнего аквалангиста в результате нападения акулы возле побережья австралийского штата Квинсленд.

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