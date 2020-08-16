Рига, , 06:51 — REGNUM Новые подробности автокатастрофы, в которой 30 лет назад погиб музыкант Виктор Цой сообщила 16 августа телеканалу НТВ свидетельница трагедии.

Женщина проживает в 100 метрах от места, где 15 августа 1990 года разбился Цой. По её словам, 30 лет назад она стала свидетелем того, как автомобиль музыканта промчался мимо её дома, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Именно она вызвала бригаду скорой помощи и милицию на место трагедии, так как во всей округе в то время телефон был только у неё в доме.

По словам свидетельницы, удар был такой силы, что двигатель автомобиля Цоя отлетел к растущему у обочины дереву. Женщина помогала медикам извлекать тело музыканта из автомобиля и отметила, что помочь ему уже ничем было нельзя.

Как утверждает свидетельница, на следующий день после аварии ей удалось узнать от следователей, что в крови погибшего музыканта, якобы, было обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Женщина предположила, что позднее эта информация была «вымарана» из всех документов.

Напомним, лидер рок-группы «Кино», музыкант и исполнитель Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате автокатастрофы на шоссе Талси — Слока под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулём и его автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

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