Лутон, Великобритания, , 05:20 — REGNUM Партия таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа была обнаружена сотрудниками полиции у мужчины, подозреваемого в наркоторговле в Великобритании. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба полиции графства Бедфордшир.

Гражданин Великобритании, проживающий в городе Лутон, был задержан по подозрению в распространении наркотиков после обнаружения у него крупной партии наркотических веществ. Среди изъятых у мужчины наркотиков были таблетки MDMA, более известного как «экстази», изготовленные в форме головы президента США Трампа.

Как пояснил представитель полиции Райан Барнс, подобную форму таблеткам преступники придали с целью сделать их более заманчивыми для потенциальных покупателей. По словам Барнса, ранее полицейские не раз встречали таблетки MDMA, выполненные в форме культурно-популярных вещей. «Дональды Трампы» являются одним из множества примеров такой попытки популяризации наркотических веществ. Сотрудник полиции отметил, что обнаруженные таблетки экстази содержали высокую долю наркотического вещества и могли причинить серьёзный вред тому, кто отважился бы их принять.

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