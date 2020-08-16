Бразилиа, , 04:37 — REGNUM Как минимум 830 человек остались без крова в результате урагана, обрушившегося на штат Санта-Катарина в южной части Бразилии. Об этом 16 августа сообщил новостной портал G1.

По данным спасательных служб, в результате удара стихии были разрушены 27 домов, повреждено 55 зданий государственных, региональных и муниципальных учреждений в 22 муниципалитетах на западе и севере региона. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

С вечера 15 августа до утра 16 августа на территории штата Санта-Катарина наблюдался ураганный ветер, порывы которого достигали 27 м/с и ливневые дожди с градом. Кроме того, на территории региона были зарегистрированы два торнадо. В ряде муниципалитетов падения деревьев привели к обрывам линий электропередач и перекрытию автомагистралей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тропическом шторме «Жозефина», который сформировался в Атлантическом океане и движется к Виргинским островам и Пуэрто-Рико.

Читайте ранее в этом сюжете: В Атлантике сформировался тропический шторм «Жозефина»