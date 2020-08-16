Санкт-Петербург, , 02:59 — REGNUM Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД и протащивший его по проезжей части, был задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в Адмиралтейском районе города 15 августа около 05:30 мск. Согласно данным полиции, наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730 для проверки документов у водителя. Пока сотрудники ГИБДД беседовали с водителем, пассажир иномарки пересел на водительское место и начал движение.

Один из инспекторов попытался помешать движению автомобиля, но мужчина, находившийся за рулём, совершил наезд на сотрудника ГИБДД. Отмечается, что нарушитель зажал руку полицейского стеклом водительской двери и протащил инспектора по проезжей части около 700 метров, после чего скрылся с места происшествия.

Инспектор получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Подозреваемый в наезде на сотрудника ГИБДД задержан, он является уроженцем Архангельской области и ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По предварительным данным, задержанный в момент происшествия находился под воздействием наркотических веществ. Расследование инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотруднике полиции Санкт-Петербурга, застрелившем напавшего на него мужчину, пытавшегося завладеть табельным оружием.

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