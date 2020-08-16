Бедминстер, , 01:54 — REGNUM Одномоторный самолёт был перехвачен истребителями в запретной для полётов зоне в районе гольф-клуба президента США Дональда Трампа в американском штате Нью-Джерси. Об этом 16 августа сообщил телеканал ABC News.

По данным телеканала, полученным от Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), одномоторный двухместный самолёт RV-7 был замечен в запретной для полётов зоне в районе гольф-клуба президента США в городе Бедминстере.

После безуспешных попыток связаться с экипажем самолёта в воздух были подняты два истребителя, которые перехватили воздушное судно и сопроводили его до ближайшего аэродрома. Как пояснили в пресс-службе NORAD, опасности для американского лидера инцидент не представлял.

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