Луганск, , 23:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе Логвиново. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщило 15 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 19:30 (совпадает с московским) вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт Луганское — населенный пункт Логвиново по позициям Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении ведомства.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский журналистам сообщил, что Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 участников обмена пленными с Донбассом.

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