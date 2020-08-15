Тюмень, , 20:35 — REGNUM В Тюмени в ночь на 15 августа произошло два дорожных происшествия, в каждом из которых погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В час ночи грузовик КамАЗ въехал в автомобиль «Лада» в районе пересечения с улицей Барнаульской. Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию. В результате столкновения на месте погиб 25-летний водитель «Лады», 25-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Отмечается, что водитель КамАЗА только в 2020 году восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Около трёх часов ночи 15 августа на улице Широтной автомобиль «Фольксваген-Поло» на перекрёстке сбил 36-летнюю женщину. Предварительно установлено, что семья — мама, папа и 12-летний ребёнок — возвращалась от родственников. Они шли по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Автомобиль, управляемый пьяной женщиной, нёсся на красный свет. Сбитая машиной мать семейства скончалась на месте, ребёнок с отцом не пострадали.