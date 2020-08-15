Тюмень, 15 августа 2020, 18:39 — REGNUM Из тюменского аэропорта «Рощино» с 6:00 на 22:00 перенесён рейс в Симферополь. Вылет отложен по техническим причинам, сообщает «Тюменская область сегодня».
Пассажиров, прошедших регистрацию и занявших места в салоне самолёта, попросили покинуть борт сегодня утром. Представители аэропорта сообщают о технических причинах задержки рейса.
Информация о вылете самолёта авиакомпании Nordwind Airlines рейсом N 4395 в 22:00 сейчас размещена на онлайн-табло аэропорта «Рощино».