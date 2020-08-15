Сыктывкар, , 18:34 — REGNUM Врио главы Коми выразил соболезнования всем, кого коснулась сегодняшняя трагедия в Воркуте.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Сейчас идет расследование обстоятельств происшествия, его предварительная причина — нарушение требований техники безопасности», — заявил Владимир Уйба в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на шахте «Воргашорская» при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение. В результате происшествия погибло четыре работника подрядной организации, осуществлявшей работы по демонтажу сооружения. СКР возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».