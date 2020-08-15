Сыктывкар, , 18:27 — REGNUM По факту гибели четырех горняков на шахте «Воргашорская» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР.

Напомним, сегодня на шахте при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи. В результате происшествия погибли четыре работника подрядной организации, осуществлявшей работы по демонтажу сооружения.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы свидетелей. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.