Москва, , 16:42 — REGNUM В одном из жилых домов Москвы произошел прорыв газовой трубы. Об этом 15 августа сообщает ТАСС.

В результате инцидента, обнаруженного в квартире на востоке страны, возникло факельное горение.

«В квартире жилого дома номер 52 по Средней Первомайской улице произошел прорыв газовой трубы. В результате произошло факельное горение», — приводит агентство слова сотрудника экстренной службы.

К место происшествия выехали пожарные, жители дома в настоящее время эвакуируются. Информации о пострадавших пока нет.