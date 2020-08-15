Минск, , 12:26 — REGNUM Двум гражданам Польши с «подозрительным багажом» было отказано во въезде в Белоруссию, сообщили 15 августа в пресс-службе государственного пограничного комитета Белоруссии.

Вечером 13 августа в пункт пропуска аэропорт «Минск» из Варшавы прибыли двое граждан Польши 1990 и 1996 года рождения. Молодые люди сообщили пограничникам, что за политическими событиями в соседней республике не следят, а в страну прибыли исключительно в туристических целях, так как профессионально занимаются альпинизмом.

В ходе осмотра смартфона одного из прибывших поляков пограничники обнаружили «скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного телеграм-канала».

Пограничники также отметили, что указанными гражданами был тщательно «подобран список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, контакты правозащитников и райотделов милиции».

Из альпинистского снаряжения у молодых людей были веревка, карабины и обвязы. Вместе с тем у граждан Польши при себе имелись: зеркальные фотоаппараты со сменными объективами, видеокамеры GoPro, квадрокоптер с возможностью фото и видеосъемки, профессиональные микрофоны, множество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки.

По информации источника, молодые люди также не смогли сообщить словестно и подтвердить документально предполагаемое место проживания в Минске. В итоге гражданам Польши было отказано во въезде в страну и ближайшим рейсом их отправили в Варшаву.

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Напомним, ранее во въезде в Белоруссию отказали двум депутатам Европейского парламента.