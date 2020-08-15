Брянск, , 11:15 — REGNUM Два выстрела прозвучали 14 августа в Фокинском районе Брянске. Как установили в полиции, житель аварийного дома вступил в конфликт с представителями строительной фирмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стрельбу услышали возле одного из домов по проспекту Московском. Житель дома, подлежащего сносу, в ходе конфликта с представителями строительной фирмы вынес из дома зарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в воздух и в сторону находившегося рядом экскаватора. В итоге один из участников инцидента написал заявление в полицию о причинении ему лёгкого телесного повреждения.

У стрелявшего мужчины изъяли три охотничьих ружья. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.