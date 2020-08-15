Варшава, , 10:00 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дороге недалеко от города Лебень в коммуне Дамница в Польше, погиб 36-летний мужчина и его 13-летняя дочь, сообщили в пресс-службе полиции Поморского воеводства.

По предварительной информации, мужчина ехал за рулем автомобиля Peugeot Expert. Проезжая по изгибу дороги из села Бобровники в сторону села Стара-Домброва, по неизвестным причинам автомобиль заехал на правую обочину и врезался в дерево. В результате водитель автомобиля погиб на месте, а его 13-летняя дочь была доставлена в медицинское учреждение, где девочка также скончалась.

В пресс-службе полиции Поморского воеводства гражданство погибших не уточняется. Однако на портале «Я в Польше» сообщили, что погибшие были гражданами Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей в в Ломоносовском районе Ленинградской области один человек погиб и трое (в их числе один ребенок) получили ранения.