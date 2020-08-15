Биробиджан, , 06:18 — REGNUM В городе Биробиджане Еврейской автономной области из двух частично подтопленных из-за ливней жилых домов было эвакуировано 14 человек. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, подтопленными из-за прошедших обильных осадков оказались два жилых дома по ул. Кавалерийской д. 24, и ул. Пионерской, д. 65.

«В настоящий момент в пункте временного размещения, расположенном в общежитии медицинского колледжа, находятся 14 человек, из них пятеро детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе 14 и 15 августа также ожидаются сильные, а местами — очень сильные дожди, с усилением юго-восточного ветра на порывах до 20 м/с. Жителей автономной области накануне предупредили о возможных подтоплениях низкопойменных мест, сельскохозяйственных угодий и огородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области после сильных дождей подтопило дворы и приусадебные участки в посёлке Грузовое. Жители жалуются на бездействие со стороны местных властей, которые после затоплений в прошлом году обещали прочистить и возобновить работу системы водоотведения.

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